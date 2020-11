Paola Turci, il grande affiatamento con la sua “Bi” – FOTO

La cantautrice, Paola Turci, si mostra in compagnia della nipotina Bianca grazie ad uno scatto vintage in black and white.

Paola Turci, la celebre cantante romana, ha pubblicato nella serata di ieri il suo ultimo post su Instagram. Lo scatto dai tratti vintage ritrae la cantautrice cinquantaseienne in compagnia della sua amatissima nipotina Bianca. Nell’inquadratura il tenero abbraccio tra le due e lo sguardo sorridente di Bianca lasciano intravedere il bellissimo feeling che lega da sempre entrambe. L’intesa tra la zia Paola e la dolce Bianca, però, sembra andare molto oltre il loro legame familiare. Le due protagoniste della foto in bianco e nero sono anche unite nella vita di tutti i giorni pressoché dagli stessi interessi.

Paola e Bianca: l’amore per la musica

Anche Bianca, come Paola, coltiva la sua forte passione per la musica. La stessa cantante ha precedentemente raccontato in un’intervista come avesse intenzione di appoggiare l’eventuale decisione dell’affezionatissima nipote ad intraprendere il suo stesso cammino. Secondo la Turci, Bianca, ha una buonissima predisposizione. Infatti, come regalo dei suoi diciotto anni la zia le regalò una chitarra, strumento musicale che la nipotina sognava ardentemente di possedere.

Sembra, inoltre, che le qualità di Bianca in ambito musicale siano emerse nel giro di pochissimo tempo. Il giorno successivo alla ricezione del tanto atteso ed amato regalo, pare che la nipote avesse raccontato con entusiasmo alla cantante come fosse già riuscita ad impostare alcuni accordi quasi alla perfezione.

