Fra il principe Carlo e Lady Diana non c’è mai stato amore. “E la notte prima che i due si sposassero lui esclamò una frase orribile”.

Il principe Carlo ha appena compiuto 72 anni, ma quando si parla di lui spesso avviene per quello che è il suo stato ‘cronico’ di eterno sovrano mancato. Nonostante abbia raggiunto una età avanzata, ancora spera di potere sedere un giorno sul trono d’Inghilterra e del Regno Unito. Ma la 94enne regina Elisabetta II resta ancora là, tenacemente ed in buona salute, con al suo fianco tra l’altro il marito, principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo. Che di anni ne ha addirittura 99 e mezzo.

Riguardo al principe Carlo loro figlio, in tanti scommettono che un giorno, quando arriverà il momento della successione, il suo primogenito William con la sua consorte Kate Middleton – sposi dal 2011 – lo scavalcheranno senza troppi ostacoli. Di Carlo si vocifera anche in merito a tanti retroscena quasi mai felici che hanno contraddistinto il suo matrimonio con la principessa Diana. Questa loro relazione non è mai stata felice, inutile nasconderlo. Anche per questo lei mostrava spesso indifferenza verso la severa ed austera vita di corte, caratterizzata da un protocollo molto rigido. La stessa cosa fatta vedere ai giorni d’oggi da Meghan Markle, moglie del secondogenito di Carlo e Diana, Harry.

Principe Carlo, le tremende parole dette a Diana prima di sposarla

Ora si parla di un episodio davvero agghiacciante che sarebbe incorso proprio tra Carlo e Lady D. Colpa di alcune parole che lui avrebbe esclamato il giorno prima delle nozze, avvenute il 29 luglio 1981 nella cattedrale di Saint Paul a Londra. Lui le avrebbe detto questa terribile frase: “Non ti amo”. Ne parla un dottore, tale James Colthurst, nel documentario dal titolo ‘The Diana Interview: Revenge Of A Princess’. Lei sapeva benissimo che il marito la tradiva con la nobile Camilla Parker Bowles. Così come sapeva che tutta la famiglia reale ne era a conoscenza, pur facendo finta di nulla.

Purtroppo poi la vita di Diana sarebbe finita prematuramente ed in tragiche circostanze a 36 anni, con l’incidente d’auto del 31 agosto 1997 avvenuto a Parigi. Con lei morì anche Dodi Al-Fayed, facoltoso imprenditore egiziano in quel periodo suo amante dopo la separazione da Carlo.

