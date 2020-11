Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ridotta in lacrime da Signorini: conduttore massacrato dal web. “Non la pensavi così quando hai fatto intervenire cento volte Balotelli!”.

Stefania Orlando ieri sera ha ricevuto tutto l’affetto del pubblico, per quello che è capitato al Grande Fratello Vip. La famosa conduttrice, che è una delle concorrenti più amate di questa edizione, ha ricevuto una sorpresa davvero spiacevole. Suo marito Simone è venuto nella class-room per un confronto con Patrizia De Blanck, per rimproverarla del fatto che continua a maltrattare sua moglie che è molto fragile e finisce sempre per piangere. Dopo l’incontro, Stefania ha scoperto della presenza di suo marito e ha chiesto ad Alfonso Signorini di farglielo vedere almeno per un minuto. La risposta è stata gelida.

Grande Fratello Vip, cattiveria per Stefania Orlando: scoppia la polemica sul web

“Non piangere, Stefania, oramai tuo marito se n’è già andato!” le ha detto ridendo, mentre lei era in lacrime e supplicava di farglielo vedere almeno per un minuto. “Ma te lo abbiamo già fatto vedere l’altra volta!”. E qui su Twitter è partita una polemica: ci sono state diverse sorprese di Mario Balotelli a suo fratello Enock, tra cui anche una in casa che è durata molto, con tanto di aperitivo finale nel dopo puntata. Questa differenza di trattamento ha fatto davvero infuriare il web.

