“Tale e quale show”, la vincitrice della penultima puntata

Si è da poco concluso il penultimo appuntamento con il programma musicale ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti

Carlo Conti ha condotto da casa la penultima puntata di ‘Tale e Quale Show’, il programma musicale dove artisti del mondo dello spettacolo si sfidano a suon di musica imitando grandi cantanti di ieri e di oggi. L’amato presentatore toscano che da agli anni ’80 è entrato nelle case degli italiani, ha condotto la puntata questa volta in collegamento dal suo appartamento. Conti è risultato positivo al coronavirus ma fortunatamente è stato dimesso dall’ospedale dopo una breve degenza. Insieme a Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, la quarta giudice della serata è stata Elena Sofia Ricci. Anche l’amata attrice ha scoperto solo a giugno di aver contratto il virus a marzo facendo un test sierologico. Il simpaticissimo Gabriele Cirilli ha vestito i panni di Lorella Cuccarini, che subito dopo è intervenuta in studio, parlando della lotta delle mamme contro la sclerosi multipla per una raccolta fondi benefica in favore delle donne affette da questa orribile malattia.

LEGGI ANCHE -> Tale Quale Show le assegnazioni per venerdì prossimo: c’è una novità

Il vincitore della puntata di venerdì di “Tale e Quale Show”