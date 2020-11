Tale Quale Show le assegnazioni per venerdì prossimo: c’è una novità

Stasera è andata in onda la penultima puntata di Tale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti in collegamento da casa

Carlo Conti ha condotto “Tale e Quale Show” da casa, dove è fortunatamente rientrato dopo aver contratto il Covid. Il presentatore ha aperto la serata salutando il suo compagno di stanza dell’ospedale toscano dove era ricoverato, “il mio amico Lello”. Conti ha avvertito che il virus “non è una bischerata e che si insinua quando meno te lo aspetti”. Tra i giudici questa sera c’era anche Elena Sofia Ricci che ha rivelato che anche lei e sua figlia più piccola hanno contratto il Covid, mentre suo marito con cui ha avuto “stretti contatti” e gli altri componenti della famiglia non si sono contagiati. L’attrice, che sarà Rita Levi Montalcini nel film Tv per Rai Uno che andrà in onda il 26 novembre prossimo ha detto “Abbi il coraggio di conoscere”, come diceva la neurologa deceduta nel 2012. Per dare un monito alle persone perché noi “non siamo responsabili solo di noi stessi ma di tutta la specie”.

La Novità della prossima puntata di Tale e Quale Show

Carlo Conti ha annunciato la novità della prossima e ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’: gli artisti dovranno interpretare solo cantanti italiani. Ecco le assegnazioni della prossima puntata: Carolina Rey dovrà interpretare Nada; Giulia Sol sarà Alexia; Francesco Monte vestirà i panni del bravissimo rapper Ultimo; Agostino Penna sarà Drupi, Pago regalerà il fantastico ricordo di Franco Califano; Lidia Schillaci vestirà i panni della favolosa Mina; Barbara Cola sarà Anna Oxa; Jessica Lara interpreterà Lara Fabian; Sergio Muniz sarà Ghali e infine Virignio si concentrerà su Gino Paoli.

La puntata di stasera appena conclusasi è stata vinta da Lidia Schillaci che si è esibita con Listen di Beyoncé.