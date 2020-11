L’ennesimo traguardo raggiunto da Tiziano Ferro che festeggia con i suoi fan mostrando, con emozione, tutta la sua gratitudine

Sarà anche uno degli artisti di maggior successo ma questo non significa che Tiziano Ferro non possa emozionarsi davanti a un responso simile da parte del pubblico. La scorsa settimana il cantante ha pubblicato l’album “Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri” che racchiude alcune cover da lui realizzate per omaggiare gli artisti e i brani che gli hanno lasciato un segno. Una sorta di primo capitolo al quale ne seguiranno altri. Tiziano ha pensato di rendere disponibile un doppio disco, contenente anche “Accetto Miracoli“, il progetto di inediti rilasciato lo scorso anno. A una settimana dall’uscita il cantante ha festeggiato il raggiungimento di un grande traguardo.

I ringraziamenti di Tiziano Ferro per il primo posto in classifica

In seguito all’uscita della nuova versione, “Accetto Miracoli” torna al primo posto della classifica FIMI, rimanendo saldo da cinquantuno settimane tra gli album più venduti in Italia. La notizia ha piacevolmente sorpreso il cantante che ci ha tenuto a ringraziare immensamente il pubblico del suo supporto. “La gratitudine non ha limiti” scrive su Instagram, postando la prima posizione e mostrando la sua felicità con un breve video girato in macchina. “Aspettate che metto le quattro frecce” -dice prima di esternare le sue emozioni- “Accetto Miracoli torna al numero uno con L’Esperienza degli Altri. Grazieeeeeeee“.

Un enorme sorriso e gli occhi che brillano sanciscono questo nuovo traguardo per lui. Nonostante sia uno degli artisti più di successo nel nostro Paese e abbia alle spalle milioni di album venduti non dà mai nulla per scontato e la sua emozione nel riconoscere i risultati ottenuti ne è una prova.

Per Tiziano Ferro la scorsa settimana è stata particolarmente importante e non solo per la pubblicazione del progetto discografico. È infatti finalmente disponibile su Amazon Prime Video il suo documentario “Ferro“, nel quale racconta senza filtri la sua storia.

