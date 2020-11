Valeria Marini: mamma coinvolta nell’indagine di una maxitruffa

La mamma di Valeria Marini è stata vittima di una grande truffa. A presentarle il truffatore, Giuseppe Milano, era stata proprio la sua figlia stellare

Valeria Marini, la bellissima e nota soubrette, nel corso della sua vita ha conosciuto persone che non avrebbe dovuto incontrare. Non tutti sono stati leali e sinceri con lei, come quella volta di Giuseppe Milazzo, un presunto produttore cinematografico e regista, che invece ha truffato la mamma della showgirl definendosi un broker esperto in criptovalute e investimenti online. La procura di Roma ha smascherato l’imbroglione. Milazzo era riuscito a convincere Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, ad investire più di 335 mila euro, somma che è poi sparita invece di moltiplicarsi come lui le aveva garantito. Nei mesi scorsi l’uomo è stato indagato per truffa aggravata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Valeria Marini, l’appello accorato: “Non lasciatelo morire”

Valeria Marini, cosa è successo alla mamma?

Era il 2018 quando Valeria Marini e la mamma Gianna di sono lasciate coinvolgere in una maxi truffa con a capo Giuseppe Milazzo. La stellare showgirl dopo aver conosciuto l’uomo ed esserci entrata più in confidenza, presentò alla mamma il truffatore e il presunto regista convinse la mamma ad investire una grossa somma di denaro. La signora Gianna fece più operazioni, la prima a febbraio con un investimento di 10mila euro su una piattaforma di trading, Etoro. Due settimane dopo una somma più consistente, 100mila euro. Circa un mese dopo investì la stessa cifra, ad agosto invece arrivò 25mila euro. La mamma della Marini ha aspettato per mesi il denaro che i suoi investimenti avrebbero dovuto fruttare, ma non ha mai ricevuto alcune notizia. Dopo una serie di richieste mai accettate, da parte della signora Gianna all’imbroglione, la Marini e sua madre hanno immediatamente denunciato il finto broker.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>GFVIP, Selvaggia: “Enock ha tradito la sua fidanzata con me!”

Sembra che l’uomo avesse pianificato nel dettaglio la truffa alla signora Orrù ed ora è indagato. Sono in corso le indagini e sarà la Procura a decidere il futuro del finto broker.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter