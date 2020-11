Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime: il motivo è struggente

Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime: il ricordo della mamma e le parole d’affetto che le ha riservato Andrea Cerioli. “Ti capisco che non stai passando un bel periodo”

Oggi a Verissimo una vera e propria novità: per la prima volta ospiti in televisione da quando hanno finito il loro percorso a Uomini e Donne, Andrea Cerioli con la sua Arianna Cirrincione. I due si sono conosciuti due anni fa nel programma di Maria De Filippi e si sono scelti praticamente fin da subito, con tante riserve del pubblico e degli opinionisti in studio che non capivano il perché di una scelta così affrettata da parte di Andrea. Lui aveva già fatto il tronista e in un periodo della sua vita a causa della morte di sua madre, che lo ha segnato indelebilmente.

Verissimo, Andrea Cerioli ricorda la mamma e poi rincuora Silvia Toffanin in lacrime

“Ho cominciato a fare televisione per gioco, avevo accompagnato un amico a fare un provino per il Grande Fratello e sono stato tirato in messo” ha raccontato Andrea. “Era un periodo difficile, mia madre era malata, lei mi disse di farlo perché le avrei tenuto compagnia“. A queste parole, Silvia è scoppiata in lacrime e lui ha voluto rincuorarla. “So che non stai passando un bel periodo Silvia. La mamma è la mamma per tutti, quando ti viene a mancare ti cambia il mondo. La cosa da fare è tenersi impegnati e stare con tutte le persone che ti tengono la testa piena“.

