WhatsApp, messaggi effimeri: cosa sono e come funzionano

WhatsApp ha introdotto i messaggi effimeri, si tratta di una novità arrivata recentemente nell’app: vediamo cosa sono e come funzionano

Sono sbarcati anche in Italia su WhatsApp i cosiddetti messaggi effimeri. Stiamo parlando di una nuova funzione introdotta a inizio mese inizialmente negli Stati Uniti e poi estesa anche nel nostro Paese. Ma cosa sono e come funzionano i messaggi effimeri WhatsApp? Si tratta di messaggi che si autodistruggono. Sono funzionalità molto semplici che si attivano senza alcuna configurazione particolare.

Infatti è sufficiente procedere all’attivazione o alla disattivazione in singole chat, in gruppi ovvero con singoli contatti. Una volta attivati, i messaggi effimeri saranno visibili per 7 giorni, dopodiché scompariranno. Tuttavia l’applicazione di messaggistica istantanea ha sottolineato il fatto che questa feature potrebbe non garantire che scompaia qualsiasi traccia del messaggio. Quindi l’app avverte gli utenti nel dettaglio di ciò che può comportare questa per la vostra privacy.

WhatsApp, come attivare i messaggi effimeri