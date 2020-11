Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita ed altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale in auto sulla Sp 24 all’altezza di Vena piccola, frazione di Ascoli Piceno.

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada provinciale 24 nel territorio di Vena piccola, frazione di Ascoli Piceno. Stando ad una prima ricostruzione, un’auto con a bordo tre giovani ragazzi è finita, per cause ancora in fase di accertamento, è finita in una scarpata facendo un volo di diversi metri prima di impattare al suolo. Nell’impatto un ragazzo di 26 anni ha perso la vita, mentre gli altri due occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il 26enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Un morto e due feriti, questo il tragico bilancio dell’incidente stradale consumatosi nella serata di ieri, sabato 15 novembre, sulla strada provinciale 24 all’altezza di Vena piccola, frazione del comune di Ascoli Piceno. A perdere la vita Jacopo Bachetti, ragazzo di 26 anni di Venagrande. La vittima, stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, stava rientrando a casa a bordo di un’auto, sulla quale viaggiavano altri due amici, una 20enne ed un ragazzo di 24 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo che è precipitato in una scarpata e, dopo un volo di svariati metri, si è schiantato al suolo. Nell’impatto, la 26enne e l’amica sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

A lanciare l’allarme sono stati i due amici della vittima che hanno chiamato i soccorsi. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per Bachetti, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Gli altri due amici sono rimasti gravemente feriti e trasportati in ospedale. A supporto dello staff medico sono intervenuti i vigili del fuoco considerato che l’incidente si è consumato in un punto molto impervio.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della compagnia di Ascoli che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare le cause che hanno fatto terminare l’auto fuori strada.

Diffusasi la notizia del decesso del 26enne, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio sui social network per la famiglia colpita dal lutto.

