Malika Ayane e Cesare Cremonini, una bellissima storia d’amore che ha fatto sognare in molti. Tuttavia, anche i sogni finiscono e la bella coppia si è lasciata nel lontano 2010. Solo dopo la cantante si confida sulle ragioni della rottura.

Malika Ayane torna a far parlare di sé, partecipando attualmente come giudice al noto programma XFactor.

La cantante in passato fu vittima delle critiche dei fan di Cesare Cremonini, a causa di alcune sue dichiarazioni riguardanti la sua passionale storia d’amore con il cantante.

Malika Ayane e Cesare Cremonini hanno condiviso infatti una bellissima storia d’amore, che ha fatto sognare a occhi aperti i fan dei due cantanti. Il loro amore è durato per ben due anni, e insieme hanno anche scritto la loro personale canzone d’amore, chiamata “Hello”.

Quali sono stati i motivi di una rottura così improvvisa, quando tutto sembrava stesse andando per il meglio? Malika ne parla solo nel 2013 al settimanale Oggi, con queste parole: “Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire”

CESARE CREMONINI E IL RAPPORTO CON MALIKA

Ma c’erano comunque dei motivi di fondo, legati probabilmente a dei caratteri non più compatibili: “Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino… E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito appunto come un bambino” ha detto solo dopo la Ayane.

Ayane aveva infatti successivamente sposato il regista Federico Borgia, dal quale si è poi separata nel 2016. Nonostante la frase della cantante, i due sarebbero rimasti buoni amici da allora, infatti la cantante ha comunque dichiarato: “E’ finito tutto, meno la stima e l’amicizia”

I fan di Cremonini hanno reagito aspramente a queste dichiarazioni e la Ayane ha voluto subito precisare con un post ironico su Twitter: ““Se ci siamo lasciati è perché lui era per Lennon e io per McCartney, perché diceva che quando guido non ho il senso della destra, perché una volta ha abbinato le righe bianche e blu ai bermuda finestrati e perché un’altra volta ho chiamato ‘gnocco fritto’ la crescentina”

