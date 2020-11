Belen Rodriguez, caffè con Antonino e lo scatto in penombra – FOTO

La showgirl argentina mostra sui social uno scatto con il suo Antonino mentre gusta un caffè e poi si fa ritrarre in penombra e le curve sono mozzafiato.

Se vogliamo ammirare una donna bellissima, sensuale, elegante e con delle curve da far perdere la testa sicuramente dobbiamo andare sul profilo di Belen Rodriguez.

La sua pagina Instagram ha degli scatti ad alto contenuto di eros. Sguardo da gatta, seno esplosivo, lato B encomiabile, gambe lunghe e perfette, labbra sexy.

Insomma Belen è la classica bellezza sudamericana che fa impazzire gli uomini di ogni angolo del mondo.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini, intimo tigrato è uno spettacolo: Dietro però c’è una strana presenza FOTO

La showgirl da qualche mese fa coppia fissa con Antonino Spinalbese, dopo la nuova rottura con il marito Stefano De Martino con il quale aveva provato a ricostruire il rapporto durante il lockdown della scorsa primavera.

Antonino non è un personaggio del mondo dello spettacolo, a differenza della maggior parte degli ex dell’argentina, ma è un noto hairstylist, molto conosciuto nella città di Milano.

Spinalbese lavora infatti in uno dei saloni più in voga di Aldo Coppola, in zona Garibaldi, e ha una vastissima clientela del mondo dello showbiz.

Lo scatto che fa impazzire