Benedetta Rossi: la travolgente commozione della chef dal cuore di babà

La dolcissima chef marchigiana, Benedetta Rossi, ha condiviso pochi giorni fa un post dedicato alla sua bellissima cagnolina Nuvola. Il disegno che racchiude la nostalgica e tenera storia di Nuvola al fianco della sua padrona è stato realizzato da Franzine. A primo impatto sembra quasi la copertina di un avvincente fumetto e fa venire voglia di essere sfogliato, vista l’immensa delicatezza dell’immagine.

Purtroppo, anche da quanto si deduce dall’illustrazione, l’amata cagnolina della nota food blogger non c’è più a causa di una lunga malattia. Eppure, attraverso quest’immagine stellata e sognante fa sperare che possa in qualche modo ancora tenerle compagnia, seppur da lontano.

Benedetta: l’amore per la cucina e per gli animali

Oltre alla passione per le ricette dolci e salate che hanno conquistato i suoi numerosissimi fan, tra i quali sono presenti anche molte stelle dello spettacolo, Benedetta ama la natura ed in particolare i simpatici animali domestici a quattro zampe. Nello scatto della food blogger più seguita in Italia in primo piano appare Cloud, il nuovo ed adorabile cagnolino della chef.

L’amichevole chef ha compiuto 48 anni nella giornata di ieri, eppure è lei stessa ad ammetterlo: si considera ancora “una ragazzina“, visto il suo spirito vivace. Benedetta, celebre sul web per le sue imperdibili e gustosissime ricette, ha condiviso un momento di serenità trascorso all’aria aperta in compagnia del suo fedelissimo amico, accolto con felicità da lei e dal marito Marco nel settembre di quest’anno.

