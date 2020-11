Benessere dei capelli, ecco l’alimento che rafforza la chioma

In questo periodo dell’anno – denominato delle castagne – la caduta dei capelli è inevitabile. L’alimentazione può aiutare a porre rimedio alla caduta, in particolare un alimento.

Come ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda, la struttura del capello si indebolisce, si secca, inizia a diradarsi e le punte si spezzano più facilmente. Uno dei rimedi naturali contro la caduta dei capelli sono i legumi. Dai piselli alle lenticchie, i legumi sono un ottimo alimento da consumare soprattutto in questo periodo dell’anno in cui il benessere dei capelli è fortemente compromesso. Le proprietà benefiche dei legumi sono note a tutti, ma forse poco si sapeva sul loro intervento sulle chiome. La presenza di sali minerali e soprattutto di vitamina B rendono infatti i legumi preziosi per salvaguardare i propri capelli. Ma non solo, la loro alta percentuale di proteine rendono i legumi un rimedio tutto naturale per prevenire le calvizie ed i problemi ad essi correlati.

Legumi, quali sono le proprietà che contrastano la caduta dei capelli

I micronutrienti e antiossidanti, ad esempio acido folico e calcio, contenuti nei legumi

nutrono la struttura dei capelli e favorisce le produzione di cheratina – ovvero il principale costituente di peli, capelli ed unghie rendendo i capelli lucidi e forti. Zolfo, ferro e zinco sono ottimi per contrastare la caduta dei capelli poiché stimolano la produzione di globuli rossi e favoriscono l’ossigenazione del bulbo pilifero. Non resta che integrare nella dieta quotidiana alimenti utili per contrastare la tanto temuta caduta a ciocche sotto la doccia. Alimenti quali arachidi, ceci, fagioli ma anche soia, quest’ultima senza esagerare.

Ovviamente adottare un’alimentazione sana e bilanciata, può rivelarsi un valido alleato per la salute non solo per i capelli, ma in generale.

