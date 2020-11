Chiara Ferragni, il post diventa virale: “Il mio primo amore”. La fashion blogger ha pubblicato una dolcissima foto insieme al suo bambino Leone

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo dei social, e come potrebbe essere altrimenti? Di una bellezza mozzafiato, di un talento immane e di una simpatia sopra le righe, ha conquistato davvero tutti. Soprattutto negli ultimi anni, da quando è cominciata la sua storia d’amore con Fedez. Da lì abbiamo potuto conoscere il suo lato più umano, quello di donna innamorata di un uomo con cui è felice e con cui si diverte tutti i giorni, con cui si sente libera di fare e di essere come vuole.

Chiara Ferragni pubblica una bellissima foto insieme al suo Leone: pioggia di likes

Chiara e Fedez si sono messi insieme nel 2016 e la loro storia d’amore è diventata fin subito importante: la proposta di matrimonio è arrivata poco dopo, così anche come la gravidanza. Leone Lucia Ferragni è un bambino amatissimo sui social, che ogni giorno riceve tantissimo affetto dalla sua famiglia ma anche dal web. Ora Leone si accinge a diventare il fratello maggiore della sorellina che è in arrivo: lui, Chiara e Federico non ci stanno più nella pelle.

