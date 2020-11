Coronavirus: scoperto il nuovo sintomo, il Telogen Effluvium

Con la scoperta del Telogen Effluvium si espande la sintomatologia del Covid-19: ecco i particolari sul disturbo.

Le nuove scoperte in merito ai sintomi legati al coronavirus sembra non arrestarsi. L’ultimo è stato confermato nei giorni scorsi da un’équipe medica di Roma Capitale, si tratta del Telogen Effluvium. Ovvero, di nuovo sintomo da non sottovalutare che si verificherrebe attraverso un‘intensa caduta dei capelli. Secondo le ricerche effettuate sui pazienti risultati positivi al virus, almeno gran parte di loro ( più della metà dei testati) avrebbe riscontrato tale sintomatologia. Il fenomeno di caduta interesserebbe il cuoio capelluto, senza però riscontrare evidenti infiammazioni o alterazioni di qualsiasi tipo su di esso.

Covid-19: Telogen Effluvium, i dettagli

Per non generare allarmismi c’è però da specificare come esistano altre e differenti motivazioni che potrebbero essere alla base di tale disturbo. Ad esempio, soffrono generalmente di Telogen Effluvium le donne durante la gravidanza, e per lo più a causa di una diminuizione di estrogeni nell’organismo. Oppure, le persone afflitte da un periodo di stress eccessivo o che hanno subito un forte trauma. Infatti, gli studiosi hanno dichiarato la presenza di due tipologie differenti legate a questo disturbo. La prima pare che sia prettamente di natura cronica e l’altra forma, invece, si dimostrerebbe molto più acuta ed agressiva seppur manifestandosi in un arco di tempo minore rispetto alla prima.

Bisognerebbe prestare molta attenzione al fenomeno qualora si sia coscenti di essere positivi ed asintomatici, dal momento che nella peggiore delle ipotesi potrebbe condurre il paziente infetto ad un principio di calvizie.

