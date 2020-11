«Penso di sentirmi più felice della prima volta!» nel 2011 era stato nominato il miglior Dj al mondo. Quest’anno David Guetta è di nuovo al primo posto nella classifica Dj Mag Top 100.

I numeri parlano da soli, oltre 50 milioni di dischi venduti e 2 grammy vinti, su 6 nomination. Votato da oltre 1 milione di persone come miglior Dj al mondo, David Guetta, di origine francese, porta la sua musica elettronica e il suo nome in cima alla Top 100 Djs. L’artista, vincendo già nel 2011, aveva fatto della dance elettronica un prodotto mainstream in America.

Guetta spiega che l’attribuzione di tale titolo gli appare in parte diversa da quella avuta nel 2011, in quanto la sua carriera attraversa un periodo differente, legato a una fase di maturità. «Avevo già vinto 10 anni fa, ma vincere di nuovo probabilmente è più significativo perché rappresenta la longevità della mia carriera – continua il Dj – significa che la mia musica è ancora in contatto con le nuove generazioni».

David Guetta e il suo “Let’s Love” agli MTV EMA 2020

Il Dj confessa le difficoltà che si celano dietro un artista di successo. Spesso, infatti, la musica è legata alle mode del momento e anche l’artista più grande può essere sopraffatto dal giudizio del pubblico. «Faccio musica perché adoro fare musica e accetto di non piacere a tutti» afferma oggi il Dj, constatando che non dipende più da queste energie negative.

David è rimasto ancorato ai giovani nonostante la lontananza fisica dalla musica e dalle feste, che le generazioni odierne stanno vivendo. Il periodo difficile che il mondo sta passando, lo ha ispirato a intraprendere un percorso di beneficenza per aiutare nella lotta contro il Coronavirus. Con questo progetto ha, infatti, continuato a raccontare la sua musica attraverso eventi live stream, col fine di mandare energia positiva. Le sue “feste” non si sono fermate, ma sono state traslate sul mondo virtuale. Le sue Live stream hanno fatto milioni di views ogni giorno. Non è un caso che abbia raggiunto il record come maggior numero di viewers per un Djset in livestream su facebook.

Questo novembre, Sia e David Guetta hanno firmato il loro nuovo successo con l’uscita di Let’s Love. La collaborazione era già stata in passato un trionfo con il debutto di She Wolf, apprezzatissima in Italia dove ha vinto due dischi di platino. Agli MTV EMA 2020, David si esibisce in una live senza il suo pubblico, facendo comunque vibrare le case dalle quali i suoi fan lo guardano.

