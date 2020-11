Grande Fratello Vip, Dayane Mello, Stefania Orlando sbotta: “Sei una maleducata!”. La modella oggi ha deciso di ribellarsi e non parlare con nessuno nella casa

Dayane Mello è nel mirino dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Ieri sera la modella ha litigato con Tommaso Zorzi, dopo che lui l’ha sentita parlare male di lui in veranda con Patrizia De Blanck e Massimiliano Morra. Tommaso le ha fatto notare che non stava dicendo cose carine e lei ha negato tutto, la maggior parte della casa ha dato ragione a Tommaso perché Dayane ha dimostrato più volte di essere una persona contraddittoria e lei si è sentita messa all’angolo. O almeno, è questo è il messaggio che sta cercando di far passare, secondo Stefania Orlando.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si scaglia contro Dayane Mello: “Sei una maleducata”

Stefania ieri sera ha suggerito ai ragazzi di smetterla di parlarne. “Vuole passare come vittima e lei è tutto tranne che vittima, quindi smettiamo di parlarne. Lei sa cosa sta facendo, lo sa bene“. E anche oggi lo ha ribadito, quando è arrivato un comunicato e tutti erano in soggiorno, tranne lei che ha detto “non me ne frega niente di voi”. Stefania non è riuscita ad ignorarla: “Sei una maleducata, siamo tutti qua e lei è maleducata. Non ci sto che ora passa da vittima, perché non stiamo facendo niente di male“.

