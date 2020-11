Benedetta Parodi è sempre attivissima sui social network: la conduttrice ha condiviso uno scatto dolcissimo in compagnia di suo figlio.

Benedetta Parodi è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Alessandria, dopo essersi laureata nel 1997, diventò giornalista professionista nel 1999. La classe 1972 iniziò a lavorare in televisione conducendo ‘Studio Aperto’ fino al 2008. Lasciata Mediaset nel 2011, la Parodi approdò a LA7 e lanciò il programma ‘I menù di Benedetta’. Nella sua carriera la 48enne ha anche lavorato per show come ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, ‘Molto bene’ e ‘La cuoca bendata’. Per quanto concerne la vita privata, la piemontese si è sposata con Fabio Caressa. La coppia ha avuto tre figli. Benedetta, sempre molto attiva sui social, ha condiviso poco fa uno scatto dolcissimo in compagnia di Diego Caressa.

Benedetta Parodi con Diego Caressa: scatto dolcissimo

Benedetta è sempre molto attiva sui social network e ama postare scatti per mostrare al pubblico sprazzi della sua quotidianità. La moglie di Fabio Caressa, questo pomeriggio, ha emozionato i fan postando una fotografia di una dolcezza esagerata. La Parodi, infatti, sta abbracciando il figlio Diego: i due stanno preparando una pietanza. Il post non è passato inosservato e ha raccolto 20mila cuoricini in brevissimo tempo. “Quanto è cresciuto Diego”, “Siete bellissimi e dolcissimi”, “Siete fantastici”, “Che bontà! E siete belli e teneri”, si legge tra i commenti.

La Parodi, qualche settimana fa, deliziò i suoi fan postando uno splendido scatto in cui indossava un vestitino molto elegante e corto che metteva in evidenza le sue splendide gambe.

