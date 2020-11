Eleonora Boi ha condiviso uno scatto meraviglioso: la conduttrice indossa un vestitino estremamente sexy.

Eleonora Boi è una giornalista amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Cagliari è una stella anche sul web: basti pensare che il suo profilo Instagram vanta ben 777mila follower. Dopo essersi laureata in Scienze Politiche nel 2012 e aver partecipato a ‘Miss Italia’, Eleonora diventò giornalista pubblicista partecipando ad uno stage dell’ufficio del Comune di Cagliari. La classe 1986 diventò il volto di Premium, conducendo programmi di rilievo inerenti al calcio. La Boi, poco fa, ha deliziato il suo pubblico postando una foto da applausi.

Eleonora Boi, vestitino sexy e tacchi vertiginosi: che meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Eleonora ha condiviso poco fa sui social uno scatto in cui si trova in uno studio di un programma calcistico. La classe 1986 indossa un vestitino scosciato che mette in risalto le sue gambe favolose. La cagliaritana ha ai piedi dei tacchi vertiginosi. La sua bellezza è semplicemente abbagliante. Lo scatto non è nuovo poiché lei al momento ha un bel pancione (è in dolce attesa). “Come mi ha insegnato papà il pallone si passa di piatto.

Domenica senza calcio o meglio campionato, che avete fatto, fate, farete?”, ha chiesto ironicamente ai suoi follower. Questo weekend, infatti, la Nazionale italiana è impegnata sul fronte Nations League. Il post ha raccolto 17mila cuoricini in breve tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Eleonora, qualche giorno fa, mandò il web in tilt postando una foto da mozzafiato su Instagram. La cagliaritana indossava un vestito rosso con décolleté da urlo in primissimo piano. Anche i suoi occhi incantevoli non passarono inosservati.

