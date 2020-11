Elisabetta Gregoraci, accuse pesanti in casa: “Senza Briatore sarebbe nulla”. Al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha insultato pesantemente la concorrente durante la notte

Una notte turbolenta per i concorrenti del Grande Fratello Vip. I ragazzi stavano festeggiando i loro due mesi nella casa più spiata d’Italia, quando all’improvviso Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno sentito Dayane Mello parlare male di loro, di Tommaso in particolare. L’influencer si è arrabbiato e a difenderlo è arrivata Elisabetta Gregoraci, che quando si è messa in discussione la sua parola, ha fatto notare ad Adua Del Vesco che Tommaso non potrebbe inventare le cose e che avendo sentito ne sapeva di certo più di loro.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello si scaglia contro Elisabetta Gregoraci

Quando ne ha parlato con Dayane in lavatrice, la Mello ha cominciato a sparare a zero sulla Gregoraci. “Ma chi si crede di essere? Lei cos’ha fatto nella vita? Niente, è famosa solo perché ha sposato un miliardario, non ha talenti“. Ha continuato poi oggi, dandole della gatta morta e continuando con il suo pensiero. Sui social hanno giustamente fatto notare che questo va un po’ contro il concetto di femminismo che Dayane sta cercando di portare avanti da un po’ di giorni a questa parte nella casa.

