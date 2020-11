Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco, lite e urla nella notte: caos in casa. Questa notte c’è stata una festa ed è scoppiato il caos, tutti contro tutti

Tutto è cominciato quando stasera al Grande Fratello Vip, la serata si è conclusa con una lite tra Dayane Mello ed Tommaso Zorzi. L’influencer ha sentito la modella parlare male di lui e glielo ha detto, arrabbiandosi molto anche per le parole pesanti che lei aveva detto su di lui. Dayane ha negato tutto nonostante ci siano le clip e Tommaso si è molto arrabbiato, ed è intervenuta Adua cercando di placare gli animi perché vedeva troppo accanimento contro la sua amica. Elisabetta le ha detto: “Adua tu eri qui come tutti noi, non sai cosa ha detto, Tommaso e Francesco hanno sentito“. Ed è scoppiata la lite anche tra di loro.

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco

“Non urlare, non alzare la voce e soprattutto non difendere sempre la tua amica” le ha detto Elisabetta, facendola molto arrabbiare. Lo scontro è durato pochi minuti, sono andate entrambe in due stanze diverse, entrambe arrabbiate l’una con l’altra. Adua si è sfogata con Massimiliano: “Io non stavo difendendo nessuno, ero solamente dispiaciuta perché abbiamo passato una bella serata e per questo si è rovinata“.

