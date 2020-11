Emma Marrone stesa sul divano in doppia versione: “2 modi diversi..” FOTO

La cantante fiorentina porge un’insolita domanda ai suoi fans, la scelta spetta soltanto a loro.

Emma Marrone, la cantante italiana dell’ascoltatissimo singolo “Amami”, nella giornata di oggi sembra rinnovare l’invito. E, stavolta, in tutte le sue più variegate sfaccettature. Emma ha pubblicato meno di un’ora fa un nuovo post sul suo profilo Instagram, in cui si mostra in due outfit molto differenti. Nel primo scatto, la celebre cantante, è accuratamente ritratta mentre si trova distesa sul divano del suo appartamento. Ad enfatizzare il tutto è il completo verdeggiante composto da una fantasia a quadri. L’acconciatura meticolosa e la posa perfetta tipica di un servizio fotografico.

Emma: la seconda pagina sul buffo scenario

“Due modi differenti di stare sul divano“, esordisce così nella didascalia. È stato sufficiente voltare pagina, infatti, per cogliere in tutta sorpresa il secondo scatto. Si è catapultati in uno scenario completamente differente, in cui Emma si è simpaticamente lasciata ritrarre in un momento di cura personale e di meritato relax. Stavolta l’outfit comprende un leggiadro pigiamino spezzato di colore rosa e grigio. L’unica a restare intatta è la posa delicata della cantante.

Il precedente make-up è stato sapientemente sostituito da una maschera self-care per il viso, mentre le mani non sono più libere come una volta. Il braccio destro è rivolto verso la telecamera, simulando grazie al bicchiere di vino rosso un brindisi con gli spettatori. Emma sembra invitarli a scegliere secondo il proprio gusto quale delle due versioni è stata per loro di maggiore gradimento.

Emma sembra non fare alcuna fatica nel mostrare le sue vulnerabilità, così come la sua assoluta naturalezza. Dunque, non è un caso se la rivista settimanale Io Donna ha deciso in questo caso di dedicare alla cantante la sua copertina. Infine, la dicitura su di essa sembra rafforzare ulteriormente le affermazioni positive dei suoi fan “La fragilità è la cosa più pura e sacra che abbiamo“.

