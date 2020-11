Federica Pellegrini , il pranzo della domenica in “pelle”. Che schianto – FOTO

Federica Pellegrini si lascia immortalare con la sua mise domenicale. L’outfit in pelle è davvero perfetto su di lei, che schianto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini, super solare sui social propone ai follower l’outfit domenicale davvero aggressive e non solo. In effetti, la nuotatrice indossa una mise curata nei dettagli e che prevede diversi stili tra loro, il risultato è ottimo. Quello che balza subito agli occhi sono sicuramente le scarpe in pelle e borchie. Senza tacco e con lacci che ben si adattano alle gambe della Pellegrini. In pelle anche il giubbino biker: della stessa tonalità delle scarpe ma basic, ovvero non presenta decorazioni. In pelle anche la cintura – rigorosamente nera – abbinata ad un pantalone che presenta uno stile diverso da quanto detto sinora: il pantalone nero è largo, a vita alta e il tessuto meno sportivo dai capi menzionati.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato”

Federica Pellegrini, la sua domenica tra un dolce biscotto ed una scatola preziosa

La riga centrale dei pantaloni lo rende sicuramente meno casual, ma il tutto insieme funziona benissimo. Sotto il giubbino biker, una t-shirt bianca basic. Gli occhiali da sole scelti, neri in celluloide, sigilla l’intero outfit e lo rende magnifico.

Federica Pellegrini posta tra le storie di Instagram dei momenti dolci e simpatici della sua domenica mattina: la sua colazione, un dolce biscotto – un faccino sorridente – perfetto per dare a tutti un pizzico di buonumore. Sulla tovaglia rossa a pois è certamente un bellissimo effetto che colora la domenica mattina.

LEGGI ANCHE -> Il rientro di Cristiano Malgioglio al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

In un’altra storia invece la Pellegrini – come tutte le donne, ammettiamolo – è felice nell’aprire una scatola contenente tantissimi prodotti di make-up di un famosissimo brand: MAC. La felicità della sportiva è dimostrata con tanto di GIF animata divertente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter