Finisce fuori strada con l’auto: muore uomo di 49 anni

Un uomo di 49 anni è morto nella serata di ieri a Belvedere di Roverbella, in provincia di Mantova, dopo essere finito fuori strada con la propria auto.

Tragedia in provincia di Mantova, dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Belvedere di Roverbella. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un uomo di 49 anni, si trovava alla guida della sua auto, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada schiantandosi contro alcuni filari di una vigna. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri.

Un uomo è morto nella serata di ieri, sabato 14 novembre, in un incidente stradale avvenuto in via Sei Vie a Belvedere, frazione di Roverbella, in provincia di Mantova. A perdere la vita un 49enne residente a Goito. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Gazzetta di Mantova, la vittima si trovava al volante della sua auto, una Mercedes Slk di colore grigio, quando ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada ed ha terminato la sua corsa contro alcuni filari di una vigna a bordo della carreggiata.

Un passante che ha notato l’auto fuori strada ha chiamato i soccorsi del 1118 che si sono precipitati sul posto. Purtroppo, all’arrivo dello staff medico, per il 49enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto interessato e gli agenti della Polizia Locale insieme ai carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica ed accertare le cause che hanno condotto il veicolo fuori strada.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, come riferisce La Gazzetta Di Mantova, vi è anche quella secondo la quale la vittima possa essere stata colpita da un malore prima di finire fuori strada. A sostegno di questa tesi vi sono la mancanza di segni di frenata e danni dovuti all’urto contro la vigna.

La salma dell’uomo è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe decidere di disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

