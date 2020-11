Gerry Scotti e le condizioni di salute: Come sta il grande presentatore

Gerry Scotti è ricoverato in ospedale per aver contratto il Covid. Oggi a Domenica In Mara Venier ha dato una notizia sulle condizioni di salute dell’amato presentatore

Con la scomparsa di molti volti noti del mondo dello spettacolo e non solo, come Gigi Proietti e Stefano D’Orazio, l’apprensione nel nostro Paese è grande per via del Covid, un virus che circola e si insinua in maniera subdola tra di noi. Altri personaggi molto amati come Carlo Conti e Gerry Scotti sono risultati positivi al coronavirus. Il primo fortunatamente è stato dimesso dall’ospedale e venerdì sera ha condotto dalla propria abitazione il programma musicale “Tale e Quale show”. Mara Venier oggi a Domenica In ha dato notizie sull’amato presentatore. La “zia” della televisione ha salutato Gerry Scotti e anche Iva Zanicchi, malata anche lei (ricoverata nell’ospedale di Vimercate). Poi è arrivata la notizia che tutto il pubblico televisivo stava aspettando.

La rivelazione di Mara Venier sulle condizioni di salute Gerry Scotti

Il presentatore è ricoverato da 10 giorni in ospedale a Milano e ieri è apparso in televisione durante “Tu si que vales”. La sua partecipazione a “singhiozzo” è stata dovuta al fatto che il collegamento dalla sua poltrona di casa è stato montato prima che si ammalasse e fosse ricoverato nel capoluogo lombardo. Oggi, durante la puntata di Domenica In, la Venier ha rassicurato i telespettatori dicendo: “Mi ha mandato un messaggio Gerry Scotti, so che domani lo dimettono. Gerry ti mando un bacio, come lo mando a Iva Zanicchi”.

L’annuncio è stato fatto durante l’intervista che la presentatrice ha svolto con l’allenatore Sinisa Mihajlović (guarito dalla leucemia) e la moglie. Un momento sicuramente molto commovente come lo è stato anche quello con Tiziano Ferro, che ha presentato il suo documentario “Ferro“.

