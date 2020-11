Gianni Morandi e la quarantena, come la passerà il grande cantante

Gianni Morandi è uno dei cantanti che ha fatto grande la storia della musica italiana: l’eterno ragazzo ha scritto un messaggio sui social che ha stupito i suoi fan

Gianni Morandi è da sempre vicino alla gente e al pubblico che lo ama fin da quando aveva un amico “che amava i Beatles e i Rolling Stones”. Non è solito darsi delle arie ma anzi condivide spesso momenti di quotidianità: lo scatto a cena insieme a sua moglie Anna Dan, di qualche giorno fa mentre festeggiava con lei il loro anniversario oppure la foto in cui si riposa dissetandosi dopo una “corsetta” di ben 9 chilometri. Gianni Morandi ama anche prendersi in giro: dopo aver pubblicato una foto in pasticceria in cui chiedeva ai suoi fan “La dieta me lo vieta, o gradisco e li finisco”? (Riferendosi ai dolci), il giorno dopo si è reso protagonista di un fotomontaggio in cui mostrava un fisico da body builder. Questa volta l’amato cantante e interprete della musica italiana ha condiviso una foto che ha incuriosito i suoi fan.

Il messaggio di Gianni Morandi per i suoi follower

Morandi è apparso in una foto su Instagram davanti alla sua tv di casa: la didascalia alla foto recita: “Sono diventato arancione”. Il riferimento è purtroppo alla sua regione, l’Emilia Romagna, che da oggi, secondo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, è passata da zona a minor rischio a quella a rischio medio, ossia di colore arancione. Per questo motivo il cantante ha scritto che gli aspettano lunghe maratone televisive di vecchi film e nuove serie tv da guardare visto che trascorrerà molto più tempo nella sua abitazione.

Gli ammiratori di Gianni Morandi hanno provato a tirargli su il morale con il loro affetto, consigliandogli cosa vedere sul piccolo schermo cosicché le giornate possano diventare meno noiose e monotone.