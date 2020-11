Immagine e Social Media: perché è sconsigliato l’abuso dei fitri di bellezza

Eppure, è bene ricordare che queste vetrine virtuali non sempre riflettono la realtà e spesso l’abuso della finzione può essere pericolosa per la nostra stabilità emotiva. Esaminiamo il caso dei filtri bellezza. I Social Media sono oggi lo strumento comunicativo più utilizzato. Per motivi personali o professionali, l’utenza registrata sui social network è in costante aumento: ai primi posti troviamo Facebook, Youtube e Whatsapp.

Tuttavia, grazie al loro esclusivo linguaggio visivo, Snapchat e Instagram spopolano tra i più giovani, specialmente grazie all’aggiunta di filtri che rendono foto e video più attraenti. Nati con Snapchat ed estesi alle stories di Instagram, i filtri sono effetti visivi che si applicano in realtà aumentata e in tempo reale al soggetto della fotografia o del video.