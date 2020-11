Jasmine Carrisi, il sexy Tik Tok un pò polemico – VIDEO

La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jamsine si esibisce in una video-performance da brividi che sa di “nota” polemica…

Contrariamente a qualche volto noto dagli anni ’90 della famiglia Carrisi c’è una personalità femminile molto schietta, che spesso fa “orecchie da mercante” alle polemiche. Sarà per il carattere esuberante o per la schiettezza senza minimo “stralcio” di pudore.

Così, Jasmine Carrisi ha dato spettacolo tra i fans, grazie ad una delle sue performances all’altezza di una vera e propria “stoffa” da star che cresce con il desiderio di portare in alto il peso del cognome alle spalle. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha già bruciato le tappe ed è pronta per il grande salto, a differenza di come la pensa qualcuno…

Una delle prime apparizioni in tv, come l’ultima da Antonella Clerici hanno portato una “ventata” di novità per il futuro, in ambito televisivo. Jasmine infatti ha annunciato la sua candidatura a The Voice Senior, con l’intento di “spargere” il suo talento musicale agli occhi dei telespettatori

Jasmine Carrisi e la videoclip “scacciapensieri”

La svolta musicale per Jasmine Carrisi potrebbe verificarsi nel più breve tempo possibile, dopo l’annuncio in diretta tv. Antonella Clerici l’ha attende a braccia aperte e farà da apripista ad una personalità forte e determinata, destinata a ricoprire un ruolo importante nell’ambio dello spettacolo.

Questa occasione è per lei unica e irripetibile, di prendere la palla al balzo e farsi spazio tra la folta concorrenza. Come spesso accade per coloro che bruciano le tappe in tempi non sospetti, gli ostacoli della vita non mancano, allo stesso modo in cui gli haters di Jasmine, hanno ricoperto di insulti e “minacce” di raccomandazione il suo futuro, pieno di aspettative.

La risposta di Jasmine però è arrivata in maniera netta e concisa, attraverso un flashmob anti-polemica, su profilo personale di Tik Tok. In evidenza le movenze da professionista di danza moderna, che hanno fatto ricredere i followers sul suo conto. Ora Jasmine ha davvero la strada spianata per prendere finalmente il volo

