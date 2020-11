Ludovica Pagani sexy anche con un outfit diverso dal solito – FOTO

Outfit insolito per Ludovica Pagani: il risultato shock conquista il web che elogia la bellezza – acqua e sapone – della influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Outfit casual e comodo, così si fa immortalare la bellissima Ludovica Pagani sui social: leggings neri e felpa nera abbinata con stampa centrale – una scritta – e sulle maniche delle stampe bordeaux, per dare un tocco di colore alla mise domenicale. Lo sguardo è rivolto verso il basso e appoggiata sul muro, si lascia fotografare mettendosi in posa. Nonostante il viso sia parzialmente occultato dai capelli lisci biondi che si adagiano perfettamente sulle spalle, Ludovica appare poco truccata: labbra carnose non truccate e incarnato uniforme. Il risultato è molto gradito, tant’è che i follower le mostrano subito il loro calore: 47 mila like in 20 minuti e tantissimi commenti con i quali sottolineano la bellezza naturale della Pagani. La foto, insomma, ha messo d’accordo tutti.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato”

Ludovica presenta la sua Casa Pagani su Radio 105

Vai su successivo per vedere le foto della Pagani