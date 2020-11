Malena Nazionale in intimo rosso fuoco fa sognare i fan: web in tilt – FOTO

Malena Nazionale continua a condividere post piccanti su Instagram: l’attrice delizia i suoi fan con scatti meravigliosi.

Malena Nazionale è sicuramente una delle attrici per film a luci rosse più amate dalla platea. Bellissima e sensuale, la pugliese è da anni la pupilla di Rocco Siffredi. “Portatrice sana di felicità”: così si definisce sulle sue pagine social. E proprio sui network, l’attrice è una stella assoluta. Il suo account Instagram vanta ben 776mila follower e lei li delizia ogni giorno con contenuti piccanti e bollenti. Malena, poco fa, ha messo in rete l’ennesimo post da capogiro in cui indossa un intimo di colore rosso fuoco che valorizza il suo corpo favoloso.

Malena Nazionale esagerata in intimo rosso

Malena ha fatto sognare i fan con una serie di scatti da urlo. Nella prima, la pugliese è in una posizione estremamente sexy e indossa un intimo di colore rosso che valorizza il suo splendido corpo. Nelle altre è ben visibile anche il suo seno prorompente. La sua bellezza è semplicemente abbagliante mentre la sua sensualità non è quantificabile. Le sue gambe da sballo sono semplicemente incantevoli. La classe 1983 ha lanciato in didascalia il suo amatissimo ‘malenachallenge’, promettendo al vincitore un saluto in direct. Boom di interazioni per il post: numerosissimi i commenti e 73mila i cuoricini.

Malena, qualche giorno fa, paralizzò il mondo dei social postando una foto da infarto. La ragazza indossava una magliettina tutta scollata e il suo seno esplosivo era ben visibile in primissimo piano.

