Milly Carlucci scoppia in lascrime a Ballando con le stelle. L’esibizione di un concorrente le riporta alla mente vecchi ricordi.

Durante la puntata di ieri 15 novembre, ai concorrenti di Ballando con le stelle è stato proposto di esibirsi con un loro parente. Date le stringenti misure dovute al Covid, gli aspiranti ballerini e i loro familiari non si vedevano da un po’ di tempo e questo ha suscitato grande commozione in loro, ma anche nel pubblico. Anche Milly Carlucci è scoppiata a piangere durante l’esibizione di un concorrente. Ecco perché.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci in lacrime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Poco prima dell’esibizione di Daniele Scardina, Milly Carlucci è scoppiata a piangere, suscitando grande stupore nei giudici seduti al banco. “Scusate…” ha detto la conduttrice. “Avete fatto commuovere anche me”. Poi, sui suoi profili social, ha spiegato il motivo della sua reazione inaspettata. L’abbraccio tra Scardina e la madre le ha fatto pensare a suo figlio Patrick, che vive all’estero. “Sono tanti mesi che non vedo mio figlio. C’è il lockdown e non può rientrare in Italia” ha spiegato.

Anche Mariella, madre di Daniele Scardina, era molto emozionata al momento della sua entrata nel reality show. La donna è comparsa alle spalle del figlio e quando lui l’ha vista, l’ha abbracciata con forza, fino a sollevarla da terra. È stato questo il momento che ha fatto piangere Milly Carlucci.

