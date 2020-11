Miriam Leone e tutte le scene bollenti nei suoi film – FOTO

Nella vita privata è molto riservata ma in numerosissime pellicole abbiamo visto Miriam Leone non esitare a farsi vedere nuda per girare scene bollenti

L’attrice Miriam Leone non fa trasparire molto della sua vita privata e quando lo fa è sempre in modo garbato e poco appariscente. Ad esempio solo recentemente ha confermato alla cronaca rosa il suo fidanzamento con Paolo Carullo, musicista affermato con gli Apple Jack.

Sappiamo anche che il prossimo 31 dicembre sarà inscena nelle sale italiane, emergenza Covid permettendo, la nuova pellicola che la vedrà protagonista in “Diabolik”, il film dei Marinetti Bros, scritto da Michelangelo La Neve. Miriam Leone vestirà i panni di donna trasgressiva nell’animo e fuori e la potremo ammirare così nelle vesti dell’artista Eva Kant.

Nella vita privata è sempre molto riservata e taciturna ma in moltissimi film in cui ha recitato l’abbiamo vista molto trasgressiva e non ha mai esitato a girare scene di nudo che i suoi numerosissimi fan hanno apprezzato sempre con estremo interesse. Vediamo insieme dove poterla vedere in versione “integrale”.

Le scene più bollenti della carriera di Miriam Leone