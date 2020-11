Miriam Leone, splendida nelle stories di Instagram. Ma la didascalia spiazza i fan – FOTO

La splendida attrice, con sottofondo “Beautiful Day” degli U2, saluta i followers nella sua domenica di lavoro, ed appare raggiante come sempre. Ma coglie anche l’occasione per lanciare un avvertimento…

Con sottofondo le note travolgenti di “Beautiful Day“, canzone degli U2, l’ex miss Italia Miriam Leone si dirige a lavoro, in questa domenica di novembre. L’attrice, raggiante come suo solito, tiene aggiornati i followers sui propri spostamenti, improvvisando un piccolo “balletto” in macchina.

Tuttavia, consapevole dell’eco che le sue parole possono avere, Miriam non si tira indietro dal comunicare ai followers un importante messaggio: quello di agire sempre con consapevolezza. “Buona domenica e ricordate di essere responsabili“: così scrive la Leone nelle ultime Instagram stories.

Miriam leone: alcune curiosità sull’attrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Siciliana DOC, Miriam è nata a Catania nel 1986. E’ salita alla ribalta vincendo la corona più ambita della Nazione, quella di miss Italia: la modella infatti ha vinto il concorso di bellezza nel 2008. Da quel momento, si sono aperte per lei molteplici possibilità televisive, che la Leone ha imboccato con successo. Oltre ad esordire come conduttrice, la bella Miriam ha intrapreso anche la carriera di attrice.

Molte sono le curiosità che riguardano l’ex miss Italia. Miriam, ad esempio, è legatissima alla sua terra d’origine e ai genitori, che l’hanno avuta molto presto: sua madre aveva solo 19 anni. Tra l’altro l’attrice, dopo la maturità classica, aveva anche intrapreso la facoltà di Lettere moderne, pur non portando a termine gli studi per via della concomitante carriera televisiva.

Non tutti sanno, inoltre, che Miriam è stata vittima di stalking. Un uomo, ossessionato da lei, la attendeva ogni sera sotto il suo portone, tanto che la Leone dovette chiudere i profili social e cambiare immediatamente abitazione.

Rispetto alla propria vita sentimentale, Miriam è sempre apparsa invece molto riservata. In passato, le è stata attribuita una relazione con il collega Matteo Martari, anch’egli attore. Relazione, tuttavia, mai confermata dalla Leone, che ad oggi risulta essere single.

