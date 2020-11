Un’anziana nonna si sottopone a riposo pomeridiano assieme alla sua dentiera, ma al risveglio non la trova: che fine avrà fatto?

Nonostante la maggioranza delle vicende di cronaca nera lascino spazio all’argomento Covid-19, l’emergenza che sta attanagliando il mondo intero, ogni tanto balza all’occhio del lettore qualche vicenda assurda, tipica delle quotidianità oltreoceano.

Non si tratta di un racconto d’avventura oppure di una favola comica, ma ciò che è accaduto in Brasile è ormai noto anche nel nostro Paese. La storia “bizzarra” di una nonna e la sua dentiera, scomparsa, in queste ore sta facendo il giro del web.

A raccontare i fatti è la nipotina di famiglia che non ha trascurato davvero alcun dettaglio di una vicenda, quasi irripetibile tra i fatti di cronaca nera. Anche quest’ultima ha stentato a crederci, quando è salita a galla la soluzione all’incognito

Una “storia” davvero bizzarra: un epilogo incredulo

In Brasile una nonna e la sua nipotina si sono rese protagoniste di una “caccia al tesoro” davvero inaspettata. Il tutto è iniziato dal post-pranzo che ha spinto l’anziana signora a ritagliarsi un pò di relax, appisolandosi sul letto di casa.

Dopo aver lavato i denti, la dolce nonnina scopre le lenzuola e si intrufola sotto le coperte. Durante la consueta “pennichella”, l’anziana donna è solita portare con sè la sua dentiera, ma al suo risveglio la nipotina Carolina le fa notare un piccolo dettaglio mancante. La dentiera della nonna era scomparsa dalla vista.

Così entrambe si sono messe alla ricerca dell’oggetto misterioso e al termine di una “caccia al tesoro” tra mille peripezie, l’intuito della giovane ha fatto la differenza. In giornata a far compagnia alle due inquiline c’era il cane di proprietà, che stranamente aveva perso il sorriso con quella linguaccia fuori la bocca.

Ed ecco la scoperta incredibile della famosa dentiera. L’oggetto odontoiatrico era tra le fauci del fido. Per i lettori è stato un epilogo davvero divertente. Così la nonnina ha potuto riavere indietro le sue cose cose personali tra le risate incontrollabili dei lettori

