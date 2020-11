Pamela Prati, un tuffo negli anni Venti. Nella FOTO è una diva d’altri tempi

Nuovo scatto postato da Pamela Prati nella sua pagina Instagram che la vede vestire i pan di una diva anni Venti pronta per l’intervista con Novella 2000

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati)

Pamela Prati ha ormai 61 anni ma ha ancora un corpo da urlo, una bellezza che continua ad incantare tantissimi italiani. Showgirl ed ex modella nativa di Ozieri, raggiunse la popolarità nel 1987, diventando primadonna del Bagaglino.

LEGGI ANCHE -> Miriam Leone e tutte le scene bollenti nei suoi film – FOTO

Nel 2016 Pamela prese parte alla prima edizione del “Grande Fratello Vip” ma fu ben presto squalificata per le numerose infrazioni al regolamento imposte dal programma di Canale 5. La showgirl è però presto diventata l’argomento preferito del gossip rosa per la sua fantomatica relazione con Mark Caltagirone. Nonostante le critiche, probabilmente il suo è stato un vero colpo di genio perché questo le ha permesso di essere seguita sui social anche dalle nuove generazioni che non la conoscevano prima.

Pamela Prati, “Vi piace questa foto?”