Pandemia, hotel dove ospitare gli asintomatici? Potrebbero essere realtà

Pandemia, gli Hotel Covid potrebbero diventare realtà? La proposta per alleviare la condizione di chi non può permettersi l’isolamento…

Con l’incremento della curva dei contagi, la gestione dei pazienti asintomatici o pauci-sintomatici sta diventando sempre più pressante. La presenza di pazienti positivi al Covid-19 in abitazioni dove sono presenti individui immunodepressi o comunque in condizioni poco idonee all’isolamento è una realtà che non può più essere ignorata. Da questa urgenza nasce la proposta dei cosiddetti Hotel Covid. Di cosa si tratta nello specifico?

Hotel Covid, un nuovo modo di gestire la Pandemia?

La proposta degli Hotel Covid nasce per offrire un posto letto ai “contagiati non sintomatici e con condizioni sociali non idonee a fare quarantena a casa”. Ciò non solo permetterebbe alle strutture alberghiere di riprendere la loro attività, ma consentirebbe anche di liberare posti in ospedale, laddove le lunghe attese rischiano di far peggiorare le condizioni anche dei malati meno gravi.

Una proposta interessante, dunque, e che tuttavia giunge con troppo ritardo. Il governo ha richiesto la preparazione di almeno un Covid Hotel per provincia, ma non tutte le Regioni si sono adeguate. A Milano l’Astoria e l’ex Rsa Adriano sono in funzione solo da inizio novembre ed i posti letto sono comunque insufficienti per ospitare il gran numero di contagiati. In Liguria, il governatore Toti ha deciso di non promulgare alcun bando per i Covid Hotel, mentre in Piemonte la situazione è ancora incerta. Soltanto Lazio, Umbria, Sardegna e Toscana si sono attivati in questo senso, ma il rapporto malati-posti letto è ancora troppo alto.

La proposta dei Covid Hotel per gestire la pandemia era già stata formulata nel marzo di questo anno, ma le misure, a detta degli esperti, sono arrivate quando la situazione era ormai degenerata.

