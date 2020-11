Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi numerosi follower mettendo in rete scatti straordinari.

Sabrina Salerno, da diverso tempo, sta facendo impazzire i suoi fan postando scatti sbalorditivi sui social network. La cantante usa molto Instagram e, tra stories bollenti e fotografie piccanti, lascia sempre a bocca aperta i 673mila follower. La nativa di Genoa è una bomba d’eros e le sue curve paurose mandano in estasi gli ammiratori. La classe 1968 fece sognare una generazione con i suoi singoli di successo ‘Sexy Girl’ e ‘Boys’ e vendendo in totale 20 milioni di dischi. Nella sua straordinaria carriera, la Salerno ha preso parte anche a pellicole come ‘Grandi Magazzini’, ‘Fratelli d’Italia’, ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’.

Sabrina, poco fa, ha postato l’ennesima foto da brividi. Il suo décolleté è protagonista indiscusso dell’immagine. Se siete curiosi di vedere lo scatto, cliccate su successivo.

Sabrina Salerno, scollatura profonda: seno da urlo!!