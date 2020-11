The Crown 4, al via la nuova stagione su Netflix: le 3 donne protagoniste della serie

The Crown, la serie televisiva creata dal genio di Peter Morgan, è da oggi disponibile su Netflix con la quarta stagione: ecco le 3 donne protagoniste della serie

Ambientata negli anni ’80, la quarta stagione di “The Crown” promette di essere la più scoppiettante di tutte. Creata dallo sceneggiatore Peter Morgan, la serie TV sarà disponibile con i nuovi episodi a partire da quest’oggi, domenica 15 novembre.

Il perno centrale della nuova stagione, oltre al conflitto nordirlandese, è il matrimonio reale fra Carlo e Lady D. Sono avvenimenti conosciuti da tutti, ma che vengono sapientemente raccontati sotto una luce diversa. E le protagoniste di The Crown risultano essere, inevitabilmente, 3 donne straordinarie!

The Crown 4: tre donne protagoniste della nuova stagione

La Regina Elisabetta, Lady Diana e Margaret Thatcher: sono le 3 donne che ruberanno la scena nella quarta stagione di “The Crown”. Alla figura di Elisabetta II, predominante nelle scorse stagioni, si affiancheranno quelle del Primo Ministro inglese e della nuora, tanto amata dalle persone di tutto il mondo, quanto ignorata dal futuro marito.

Peter Morgan, sceneggiatore della serie candidato all’Oscar, è riuscito in un’impresa alquanto ardua: raccontare una storia che tutti conoscono, ma farlo da angolature e punti di vista diversi. Riuscire a trasformare argomenti che – data la visibilità mediatica – appaiono noti in ogni minimo dettaglio in argomenti sorprendenti ed incredibilmente nuovi.

La quarta stagione si soffermerà moltissimo sulla figura di Lady D, e sul primo incontro con il futuro marito Carlo, erede al trono d’Inghilterra, interpretato da uno strepitoso Josh O’Connor. “The Crown 4 ” racconterà i sogni, le aspettative e le delusioni della principessa più famosa al mondo, che ha conquistato i cuori di milioni di persone, ma non quello di suo marito.

I nuovi episodi, disponibili da oggi su Netflix, riescono ad iscrivere la storia della Regina d’Inghilterra nel mito. Il racconto è allo stesso tempo fiabesco e drammaticamente veritiero: dagli sfarzi della corte ai momenti più intimi che coinvolgono i personaggi.

E, per un attimo, si ha l’impressione che le vicende possano andare diversamente da come la storia ce le ha trasmesse.

