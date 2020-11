Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato?”. Al Grande Fratello Vip è scoppiata una discussione tra i due concorrenti dopo la festa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Oggi i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno festeggiato i loro due mesi nella casa, ma la festa si è conclusa con una lite furiosa tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Tutto è successo quando la modella era in veranda con Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck, e ha cominciato a parlare male di lei di Tommaso accusandolo di bere troppo e di chiedere sempre vino. “Non sono responsabili, sono degli stupidi, non ci daranno mai il vino perché sono pericolosi, non sanno bere, non sanno gestirsi“. Per sua sfortuna, Tommaso si stava avvicinando con Francesco Oppini alla veranda e ha sentito tutto.

LEGGI ANCHE -> Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip: “Usato per lo share e poi cacciato”

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Dayane Mello: “Sei falsa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

“Non puoi farmi passare per un alcolizzato, ti ho sentito Dayane” le ha detto Tommaso, avvicinandosi a lei. Dayane si è zittita, non ha detto niente mentre il ragazzo giustamente continuava a volere spiegazioni. “Ti ho sentito fare il mio nome, non puoi negarlo“. Lei dopo qualche minuto ha deciso di parlare e ha detto che si stava preoccupando per lui. Tommaso ha ribadito di non crederci perché ha sentito tutto. “Sei falsa Dayane, dici una cosa e poi ne dici un’altra, fai uscire fuori di testa, sei matta“. Effettivamente, ci sono le clip che confermano le parole di Zorzi. Perché mentire così spudoratamente?

LEGGI ANCHE -> Il rientro di Cristiano Malgioglio al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)