Sul palco del programma “Tu sì que vales” si è esibito ieri il performer Chef Boy Bonez che però ha allarmato Maria De Filippi con il suo numero

Sul palco del programma Mediaset “Tu sì que vales” non siamo esenti dal vedere grandissimi performance e numeri impressionanti che non incantano solo il pubblico in studio e da casa ma anche gli stessi giudici che poi sono impegnati nelle votazioni.

Ieri sera nelle repliche del programma abbiamo visto esibirsi il 28enne Chef Boy Bonez, già protagonista di “America’s got talent” solo pochi mesi fa. Bonez ha un talento singolare come performance: oltre ad essere in grado di muovere il proprio corpo come un serpente privo di scheletro è in grado anche di far uscire gli occhi fuori dalle orbite, sia con che senza utilizzare le dita per fare pressione.

L’esibizione di Chef Boy Bonez che ha terrorizzato Maria De Filippi