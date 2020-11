Valentina Vignali, outfit post doccia: una visione sublime – FOTO

Valentina Vignali, outfit post doccia: una visione sublime. La bellissima influencer ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Valentina Vignali è una delle donne più amate del mondo del web. Giocatrice di basket e influencer, oltre ad essere un talento dei giorni nostri, è anche di una bellezza mozzafiato ed è diventata famosa sui social e tra i giovani, anche tra quelli che non seguono lo sport. In particolar modo dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. Lì ha avuto modo di raccontare la sua storia e il suo passato con Stefano Laudoni: i due sportivi sono stati insieme per quattro lunghi anni e la storia è finita quando lei ha scoperto che lui la tradiva.

Valentina Vignali, l’ultimo scatto pubblicato su Instagram fa impazzire i suoi fans

Lì sono cominciati una serie di tira e molla, lei era molto innamorata e continuava a tornare con lui e a perdonarlo, poi si è fatta forza e lo ha lasciato per sempre. Ha ritrovato la felicità con il suo Lorenzo: quando è entrata nella casa stavano insieme da poco tempo ma già sentiva che sarebbe stata una storia importante, lui ha avuto la pazienza di aspettarla e, una volta uscita dalla casa, hanno cominciato la loro favola insieme.

