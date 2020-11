Riconoscete i 10 centesimi di lire? Se ne conservate potrebbero farvi ricchi

Lo sapete che se avete conservate nel cassetto alcune tipologie di 10 centesimi delle vecchie lire, potreste diventare davvero ricchi?

Il “viaggio” alla scoperta degli “ori” della numismatica continua ad affascinare sempre più, attirando tante persone, in debito di ossigeno con la situazione economica. Ecco perchè, ciò che hai seminato nel passato, oggi potrebbe tornarti utile, certamente in termini di guadagno!

Tra gli oggetti di valore, preda di collezionisti e francobollisti rientrano, come abbiamo già visto in altre circostanza, le monete del vecchio conio. Già al tempo erano una rarità, considerate “effige” scolpite molto preziose, risalenti ad uno dei periodi più bui della storia italiana. Ovvero il momento in cui il nostro Paese contribuiva alla guerra e i nostri concittadini partivano nelle vesti di “soldato”, con la speranza di tornare un giorno ad abbracciare le proprie famiglie.

Ecco che nel frattempo in un clima di forte tensione nacque la cosiddetta moneta da 10 centesimi di lire.

Se possedete questo esemplare, la fortuna vi sorriderà