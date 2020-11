2020 e surriscaldamento climatico: Ottobre il mese più caldo registrato

Nonostante l’arresto mondiale per emergenza coronavirus la salute della Terra non è riuscita a risollevarsi. Ottobre 2020 è stato etichettato come il mese più caldo mai registrato. Vediamo perché.

La Nasa ha recentemente pubblicato le analisi sulle temperature mondiali del mese di Ottobre e il risultato è un pianeta in pieno surriscaldamento globale. Il 2020 è l’anno che sfiora il record termometrico registrato nel 2016: un anno così caldo non si registrava dal 1880. Se quattro anni fa l’innalzamento della temperatura è stato esito di El Niño, nel Pacifico Tropicale; il 2020 mostra un’oscillazione opposta, la Niña: avrebbe dovuto essere uno tra gli anni più freddi di questo decennio. Tutt’al contrario: il surriscaldamento globale è alle porte e di questo passo la temperatura della terra salirà di 4 gradi in 50 anni.

Effetto Serra e le massicce emissioni di C02

Inoltre, l’intensificarsi dell’effetto serra causato dalle nostre massicce emissioni di CO2, in particolare quelle legate a combustibili fossili, carbone, petrolio e gas sta stravolgendo la variabilità naturale del clima. In aggiunta, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la COP26, è stata rinviata al 2021 a causa dell’urgenza Covid. L’arresto delle principali attività e la distanza sociale non ha favorito la stabilità climatica: il disastro ambientale è inevitabile e il problema planetario non è più rinviabile. Come si può notare dal grafico le temperature nell’Artide sono salite a 10°. Tale innalzamento ha stupito persino la stessa Nasa, i cui grafici hanno dovuto aggiungere un nuovo colore ad hoc, il rosa, per rappresentare l’innalzamento delle temperature oltre i 6°, di per sé già elevate. Viceversa, notevole è l’abbassamento delle temperature in America del Nord e in alcune parti dell’Antartide. Da notare anche il colore blu nella zona del Pacifico Equatoriale, zona in cui la Niña sta diminuendo temporaneamente la media planetaria.

Nel grafico di sinistra l’Oceano Pacifico, nella sua regione equatoriale e tropicale, sta registrando chiaramente la Niña (in colore blu) nella sua tipica oscillazione ENSO (dall’inglese El Niño southern oscillation); mentre i venti insistono sulle acque calde verso l’Indonesia e raffreddano anche le coste andine. Risultato? Piogge torrenziali, caldo ed siccità verso ovest. Se il Niño registrato tra il 2015 e il 2016 spiega il picco di temperatura, la Niña in corso, più le emissioni dei gas serra delle nostre industrie, non impedirà di sicuro il surriscaldamento globale.

Carolina D’Elia

