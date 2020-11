Agus Gandolfo, accovacciata mostra un seno incredibile: top girl – FOTO

La regina del web, Agus Gandolfo mostra tutto il suo repertorio fisico in uno scatto incandescente: follower in delirio

Conosciuta da tutti come una delle web influencer più cliccate del mondo dello spettacolo italiano, Agus Gandolfo mostra tutto il fascino irresistibile di una femminilità rinnovata. Il nome d’arte la accosta al campo della moda e dell’eleganza assoluta, ma alle spalle della super modella argentina c’è una figura di spicco che rende più felice le sue giornate.

Si tratta di Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter, “stuzzicato” nel profondo del cuore dalle qualità innate di una personalità davvero ammirevole sotto diversi aspetti. Uno fra tutti il talento di un “registro” di bellezza incantevole, la più grande “arma” posseduta da Agustina durante i suoi scatti dentro e fuori dalle quattro mura.

Non ha mai fatto mancare nulla al suo playboy, deliziandolo delle sue performance all’altezza di un’esperienza da modella sudamericana senza precedenti. La concorrenza in ambito social è davvero spietata ma per lei appare un “gioco da ragazzi” conquistare il podio delle autorità più accese del campo della moda

Agus Gandolfo, duplice posa alla moda: riscatto “casalingo”

Per Agus Gandolo è stato davvero moto lungo il periodo di “letargo”, fuori dai riflettori del fascino incontaminato. Probabilmente era stata nominata, in via del tutto eccezionale a “leccare” le ferite del compagno Lautaro Martinez, ultimamente un pò fuori dagli schemi di Mister Antonio Conte.

Ma ora la supermodella di origini sudamericane è tornata a splendere di luce propria e considerato il periodo ha scelto la via del riscatto, proprio tra le mura di casa. Una dimora “pazzesca” nel cuore di Milano City. Il luogo dove Agus, in attesa del ritorno dagli allenamenti del suo amato campione si lascia “scivolare” addosso un sentimento di riconoscimento di una popolarità ormai nota a tutti.

L’ultima dimostrazione porta la firma di un autentico selfie di bellezza raggiante, con capi d’abbigliamento eleganti e alla moda sullo sfondo. Agus Gandolfo si immortala accovacciata con outfit nero e scollatura dalla tuta sportiva, da brividi, con un seno incredibile in mostra.

Il passaggio successivo è un tripudio di libidine per i follower estasiati da un fascino “letale”, con curve in avvicinamento nei pressi dell’obiettivo della camera: super fantastica!

