Alessandro Cecchi Paone: “Ci siamo dati delle belle occhiate”

Alessandro Cecchi Paone nell’ultima puntata di Le Iene rivela la sua lista di personaggi dello spettacolo omosessuali non dichiarati, chi sarebbero

Alessandro Cecchi Paone è un giornalista, docente universitario, divulgatore scientifico, conduttore e opinionista televisivo. Oltre al suo lavoro, molti lo ricorderanno per il suo coming out avvenuto nel 2004, quando ha dichiarato di essere omosessuale nonostante fosse sposato dal 1993. Oggi a distanza di anni, il giornalista ha rilasciato una lista di personaggi famosi che a suo avviso sono gay ma non dichiarati. Ha partecipato alla rubrica “OK! Il gay è giusto”, durante l’ultima puntata de Le Iene.

Alessandro Cecchi Paone, chi c’è sulla sua lista?

Il giornalista ha scritto una lunga lista di personaggi famosi che secondo lui sarebbero omosessuali, ma non si dichiarano. E su qualcuno ha anche rivelato qualcosa di sconvolgente. Tra i cantanti ci sono Francesco Gabbani, Gue Pequeno, Marracash, Irama, Sfera Ebbasta, Achille Lauro, Ghali. Christian De Sica, Massimo Boldi, Carlo Verdone, Biagio Izzo, Vincenzo Salemme, Ezio Greggio, Fabio De Luigi e Claudio Bisio sarebbero invece gli attori ritenuti gay dal docente. La lista si allarga fino ad arrivare ai calciatori: Mauro Icardi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi e Mario Balotelli.

Una dichiarazione insolita

Paone non si è limitato a stilare una lista, ma ha rilasciato una dichiarazione importante su un cantante. Facendo riferimento a Francesco Gabbani ha affermato: “Lo conosco. Eravamo ospiti insieme, ci siamo dati delle belle occhiate – ha spiegato – Lui è gay, è certo. Non è dichiarato, in Italia siamo in dieci sì e no”.

La sua lista servirà a fare coming out a qualcuno tra i personaggi dello spettacolo? La rubrica di Le Iene nasce proprio dalla volontà della trasmissione di Mediaset di svelare i presunti omosessuali non dichiarati tra i vip dello spettacolo italiano.

