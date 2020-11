Alessia Prete, pink lover autunnale sorride alla vita: che bella – FOTO

Alessia Prete strappa il sorriso dei giorni migliori, davanti ai follower di Instagram: outfit autunnale che risalta la notorietà

La divina bellezza di Alessia Prete è tornata a risplendere su Instagram con il sorriso dei giorni migliori. D’altronde dalle sue parti l’istinto di felicità e propositività alla vita non è mai tramontato. Forse solo in una circostanza, risalente a non molto tempo fa…

Si tratta dell’amore, con la quale Alessia ha sempre avuto un rapporto idilliaco. Tutto era iniziato sotto i riflessi delle telecamere del Grande Fratello 15, dove la modella, laureata in “Economia e Statistica” ha fatto la sua prima apparizione in tv. Lei si definisce una personalità audace e perspicace. Non a caso vige dalle sue parti un motto che si porterà con sè per il resto dei giorni: “Audentes fortuna iuvat”.

La stessa sorte che gli ha riservato l’Eros che una volta accantonato un rapporto è venuto a bussare di nuovo alla sua porta, regalandole una nuova gioia. Si tratta del nuovo fidanzato, Davide Campanella, molto spesso protagonista nei ritratti e “fotografo” ufficiale dei sentimenti più emozionanti e piacevoli di Alessia Prete

Alessia Prete, la purezza interiore in uno scatto

Alessia Prete è indubbiamente una delle web blogger più felici del panorama dello spettacolo. Non a caso la sua indole generosa e solare attrae molti “amici” attorno a lei. Oltre all’amore. c’è dell’altro nella vita sentimentale di Alessia.

Un sorriso smagliante è certamente uno degli ingredienti più evidenti che si possano ammirare sullo schermo dei social network. Su Instagram, ad esempio, grazie all'”arma” del cuore che ha reso vincente le esperienze di vita ha raggiunto la “bellezza” di 360 mila follower, in un batter baleno.

Come tutti noi viviamo un periodo non certo felice, anche Alessia tavolta è costernata dal dolore e dall’ansia che si respira in giro. Ma la forza di non accontentarsi di trovare il meglio dalla vita, la spinge ad essere quasi sempre propositiva. Anche nei momenti di svago, come nello shopping, Alessia riesce a trovare il “bandolo della matassa” e regalare la gioia dei tempi migliori.

Nell’ultima foto-ricordo scatta in vetta un sorriso smagliante, vestita da “Pink Lover” di bellezza “pulita” ed eleganza sopraffina, come tutte le cose di cui si circonda

