Alice Basso, lo scherzo del marito la fa trasalire. Cos’è successo? – VIDEO

Alice Basso è stata vittima di un brutto scherzo realizzatole dal marito Mauro. Ma cosa sarà successo da terrorizzare così l’influencer?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

La mamma influencer di Dolo Alice Basso, continua a riscuotere grande ammirazione da parte dei suoi sempre maggiori follower al seguito, ormai 719mila. Lei è madre di due bambini bellissimi, Brando e il piccolo Morgan avuti entrambi dal compagno deejay Marco Ferrucci di 23 anni più grande di lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Karina Cascella: “Tutto passa prima o poi”, il messaggio in una FOTO

Da qualche settimana Alice Basso collabora con il brand Aname Official con cui ha realizzato una piccola capsule collection di anelli con le iniziali logate. Un design incisivo che la rispecchia molto e che sfoggia con orgoglio anche perché le due sorelle che hanno realizzato il marchio sono anche due sue carissime amiche e si sa, meglio buttarsi in un progetto solo quando ci si crede davvero e si stimano le persone con cui poi si andrà a collaborare sul lungo periodo.

Mauro ieri però si è inventato di farle uno scherzo confidando della complicità di Brando, ma Alice non ha reagito molto bene. “Lo scherzo più brutto che mi ha fatto lo stronzo di mio marito!😂 Io non vi dico cosa sono riuscita a pensare in quei secondi😂🤦🏻‍♀‍ Stavo per svenire! Stavamo guardando il tg ed è partito questo sulla tv… Ascoltate cosa dice😳” scrive la povera Alice Basso a corredo del video di 1 minuto e 45 postato nella sua pagina Instagram. Ma cosa è accaduto?

Alice Basso, “Lo scherzo più brutto che mi ha fatto mio marito”