Ana Mena è uno schianto, biondissima e leopardata incanta tutti! – FOTO

La sexy cantante posta degli scatti in cui si mostra in tutto il suo splendore: gonna leopardata e top striminzito.

Un post condiviso da Ana Mena (@anamenaoficial)

La cantante spagnola posta più scatti sul suo profilo Instagram in cui mostra la sua bellezza che lascia tutti senza fiato. Nella didascalia scrive: “L’altro giorno Pablo mi ha fatto delle foto cute”. Prima in spagnolo e poi in italiano.

Infatti la bella Ana è famosa nella sua terra d’origine ma lo è diventata anche in Italia, dopo essere stata stata protagonista degli ultimi tre tormentoni estivi, insieme a Fred de Palma e quest’anno insieme a Rocco Hunt.

La popstar iberica ha una splendida voce che l’ha resa celebre sia in Spagna che in Italia ma non è solo il suo talento a farla apprezzare così dal pubblico ma anche la sua proverbiale bellezza.

Gli scatti sexy di Ana