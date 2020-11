Andrea Bocelli, il nuovo album spirituale “Believe” sarà anche un evento streaming

Un album che si fonda sulla fede e sulla speranza, questo è “Believe”, il nuovo disco di Andrea Bocelli: presto anche un evento in streaming esclusivo

Andrea Bocelli torna con un album spirituale, ventun anni dopo “Arie sacre“. Un disco che si basa su tre parole: fede, speranza e carità. Così lo ha descritto il tenore, presentando una selezione di canzoni profondamente personali. Brani che lo hanno ispirato e accompagnato negli anni in una ricerca spirituale che lo ha coinvolto. Tra le tracce spicca anche un inedito del Maestro Ennio Morricone, scomparso recentemente, scritto da Pacifico. Proprio quest’ultimo ha parlato del brano: “È una preghiera, ma anche un invito a non delegare troppo alla provvidenza. È quasi una preghiera rivolta alle persone, ‘perché umano sia il miracolo” ha dichiarato.

Nel disco sono presenti anche Alison Krauss che duetta con Bocelli in “Amazing Grace” e il mezzosoprano Cecilia Bartoli, che lo affianca nei brani “I Believe” e “Pianissimo“.

Believe in Christmas, l’evento streaming in diretta mondiale

In concomitanza con l’uscita dell’album -attualmente disponibile negli store e sulle piattaforme digitali- Andrea Bocelli ha annunciato un evento speciale. Il 12 dicembre terrà in diretta dal Teatro Regio di Parma “Believe in Christmas“, una serata all’insegna della musica al quale parteciperanno musicisti e ospiti d’eccezione. L’evento sarà trasmesso in streaming a livello mondiale e per poter partecipare si potrà acquistare un biglietto a partire dal 20 novembre sul sito ufficiale del tenore. Una serata esclusiva che avrà luogo senza la presenza del pubblico, in seguito alle norme restrittive anti Covid. Le persone potranno pero’ godersi ugualmente lo spettacolo comodamente da casa.

In quell’occasione Bocelli porterà in scena i brani contenuti nell’album sacro che lo vede anche compositore nella traccia “Ave Maria“. Oltre ai già citati spiccano anche “Fratello sole sorella luna (Dolce è sentire)” di Riz Ortolani e “Halleluja“.

